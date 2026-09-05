बीएचयू: मैनेजमेंट से 50% ज्यादा प्लेसमेंट साइंस में, 210 कंपनियों ने 1376 को दिए ऑफर; 23 लाख का अधिकतम पैकेज

बीएचयू में 1376 से ज्यादा विद्यार्थियों का 210 से ज्यादा कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ है। वहीं, मैनेजमेंट से भी करीब 50 फीसदी ज्यादा प्लेसमेंट रेट विज्ञान के विद्यार्थियों का रहा। सत्र 2026-27 में प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप सेल ने अपनी ताजा प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, इस सत्र में विश्वविद्यालय में 210 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने बीएचयू का दौरा किया, जिसमें 1376 से अधिक विद्यार्थियों का चयन हुआ। अधिकतम पैकेज 23 लाख रुपये प्रति वर्ष का दिया गया है।

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