फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Four sacks of food grains stolen from ration shop; Station House Officer denies the incident.Four sacks of food grains stolen from ration shop; Station House Officer denies the incident.

Mirzapur News: कोटे की दुकान से खाद्यान्न की चार बोरियां चोरी, थानाध्यक्ष ने किया इन्कार

Sat, 05 Sep 2026 01:42 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
Four sacks of food grains stolen from ration shop; Station House Officer denies the incident.Four sacks of food grains stolen from ration shop; Station House Officer denies the incident.
- कोटेदार ने पुलिस को सूचना दी, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद
विज्ञापन

राजगढ़। राजगढ़ गांव की सरकारी खाद्यान्न की दुकान से बृहस्पतिवार की रात चोर चार बोरी खाद्यान्न ले गए। राजगढ़ गांव निवासी कृपाशंकर सिंह की कोटे की दुकान है। कार्डधारकों को बांटने के लिए सरकारी खाद्यान्न घर पर रखे थे। बृहस्पतिवार की रात चोर चार बोरी चुरा ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। उन्होंने चोरी की सूचना पुलिस को दे दी है।

क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अभी एक दिन पहले, तीन सितंबर को धनसिरिया गांव में श्यामलाल की परचून की दुकान में चोरी हुई थी। जबकि 21 अगस्त को एक ही रात भावां बाजार में दो आभूषण की दुकानों से पांच लाख रुपये के गहने चोरी हुए थे। 27 अगस्त को बघौड़ा पंचायत भवन का सबमर्सिबल और केबल चोरी हुआ था। 18 अगस्त को पतेरी निवासी रितेश सिंह के मकान से 15 लाख रुपये के आभूषण चोरी हुए थे। इन चोरियों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। राजगढ़ थानाध्यक्ष बालमुकुंद मिश्र ने चोरी की घटना की जानकारी होने से इन्कार किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed