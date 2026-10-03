Mirzapur News: रामलीला के मंचन की तैयारियों की समीक्षा, पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियां

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बैठक में मुकुट पूजन, अतिथियों के स्वागत, वरिष्ठ पात्रों के परिचय, सुरक्षा व्यवस्था और निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए चर्चा हुई। समिति अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पांडेय ने सदस्यों से सौंपे गए दायित्वों का जिम्मेदारी से निर्वहन करने की अपील की। समिति संरक्षक बचाऊ लाल सेठ ने बताया कि शनिवार रात आठ बजे क्षेत्रीय विधायक अनुराग सिंह मुकुट पूजन कर रामलीला का शुभारंभ करेंगे। बैठक में उपाध्यक्ष अमित गुप्ता, महामंत्री संजय साहू, चंद्रहास गुप्ता, सौरभ पुजारी, कलाधर चतुर्वेदी, ब्रह्मानंद कुशवाहा, अविनाश अग्रवाल, रामआसरे दास, पवन जायसवाल, करतार और राजकुमार गुप्ता समेत समिति के सदस्य मौजूद रहे।

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चुनार। नगर में शनिवार से शुरू होने वाली 21 दिवसीय रामलीला के मंचन के लिए शुक्रवार रात श्रीराघवेंद्र रामलीला समिति की बैठक हुई। इसमें रामलीला को सकुशल संपन्न कराने के लिए समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं।