Mirzapur News: कोल्हुआ शाह में 11 अक्तूबर से शुरू होगी रामलीला
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:53 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:53 AM IST
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कोल्हुआ शाह गांव में 36 वर्षों से चली आ रही रामलीला का मंचन 11 अक्तूबर से शुरू होगा। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष उमेश दुबे ने बताया कि 12 दिनों तक भगवान श्रीराम के जीवन चरित्र का मंचन किया जाएगा। समापन राम राज्याभिषेक के साथ होगा। बृहस्पतिवार को सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और नए रामलीला मैदान में कमेटी की बैठक हुई। इसमें आयोजन की तैयारियों पर चर्चा की गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने गांव में जनसंपर्क कर लोगों से आयोजन में सहयोग की अपील की। इस दौरान शिवम दुबे, वीरेंद्र यादव, विजय शंकर समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।
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