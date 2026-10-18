Mirzapur News: भारत सेवक समाज की 10 सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव पारित

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संवाद न्यूज एजेंसीमिर्जापुर। भारत सेवक समाज की केंद्रीय प्रशासनिक समिति की बैठक आमघाट स्थित गड़बड़ा माता मंदिर के एक आश्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चेयरमैन स्वामी केशवानंद की अध्यक्षता में हुई। इसमें संगठन के राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत बनाने और सामाजिक गतिविधियों को प्रभावी करने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए गए। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय के कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 10 सदस्यीय समिति के गठन को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय महासचिव इंद्रदेव तिवारी ने स्वामी केशवानंद को अंगवस्त्र और मां विंध्यवासिनी का चित्र भेंट कर स्वागत करने के साथ की। इसके बाद बरेली और नई दिल्ली में हुई पिछली बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि की गई। संगठन के केंद्रीय स्तर पर सुचारू संचालन और प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित बनाने पर चर्चा हुई।नई समिति में दिल्ली से नेतराम नारायण, विपिन कुमार गुप्ता, राधेश्याम शर्मा, राजीव कुमार पाल और गुप्तेश्वर उपाध्याय, कानपुर से शरद प्रकाश अग्रवाल, बरेली से सुबोध जौहरी तथा मिर्जापुर से इंद्रदेव तिवारी और नरेंद्र गुप्ता को शामिल किया गया। लखनऊ से अनीस अंसारी को भी समिति में स्थान दिया गया। समिति नई दिल्ली स्थित कार्यालय के कार्यों में समन्वय स्थापित करने और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने का काम करेगी।बैठक में स्वामी केशवानंद, नरेंद्र गुप्ता, नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नेतराम नारायण, इंद्रदेव तिवारी, शरद प्रकाश अग्रवाल, वरुण शुक्ला, राधेश्याम शर्मा, चक्रपाणि, रामेश्वर गुप्ता, प्रभाकर सिंह और अभय पांडेय आदि मौजूद रहे।