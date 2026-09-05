Mirzapur News: सभासद को उठा ले गई पुलिस, वीडियो वायरल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:29 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:29 AM IST
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विंध्याचल। थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे मार्ग पर का शुक्रवार की रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो विंध्याचल के सभासद पंडित अवनीश मिश्रा को विंध्याचल कोतवाली की पुलिस टाटा सुमो में बैठाकर प्रयागराज की ओर ले जाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सभासद के पुत्र की ओर से वीडियो बनाते हुए आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे पिता को विंध्याचल पुलिस प्रयागराज की ओर ले जा रही है। वीडियो में विंध्याचल थाना के पुलिसकर्मी के बीच सभासद अवनीश मिश्रा बीच में बैठें दिखाई पड़ रहे हैं। मामले में थानाध्यक्ष अजीत सिंह ने मामले से इन्कार किया।
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