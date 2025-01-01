Mirzapur News: जल निगम कार्यालय में खराब हो रहे पाइप

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कार्यालय परिसर में चार से छह इंच व्यास और 10 से 20 फीट लंबाई वाले पाइप बड़ी संख्या में बेतरतीब पड़े हैं। कई पाइप के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति है। घास में पाइप दब गए हैं। विज्ञापन

अधीक्षण अभियंता जल निगम (ग्रामीण) राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि परिसर में स्टोर व्यवस्था नहीं है। पिछले कई साल से पड़े अधिकांश पाइप खराब हो गए हैं। शीघ्र ही नीलाम किया जाएगा। कार्यालय परिसर में चार से छह इंच व्यास और 10 से 20 फीट लंबाई वाले पाइप बड़ी संख्या में बेतरतीब पड़े हैं। कई पाइप के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति है। घास में पाइप दब गए हैं।अधीक्षण अभियंता जल निगम (ग्रामीण) राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि परिसर में स्टोर व्यवस्था नहीं है। पिछले कई साल से पड़े अधिकांश पाइप खराब हो गए हैं। शीघ्र ही नीलाम किया जाएगा।

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बिसुंदरपुर स्थित अधीक्षण अभियंता जल निगम ग्रामीण कार्यालय परिसर में हजारों पाइप खराब हो रहे हैं। कई पाइप क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पाइप सुरक्षित रखने के लिए विभाग के पास स्टोर तक की व्यवस्था नहीं है।