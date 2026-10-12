Mirzapur News: एक नवंबर से मंडल के 165 क्रय केंद्रों पर होगी धान की खरीद

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मंडल में मिर्जापुर के 65, सोनभद्र के 72 और भदोही के 28 क्रय केंद्रों को मंजूरी दी गई है। हालांकि, क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मिर्जापुर जिले में इस बार 65 केंद्रों पर खरीद प्रस्तावित है, जबकि पिछले वर्ष जिले में कुल 120 क्रय केंद्रों पर धान की खरीद की गई थी। ऐसे में एक-दो दिनों में जिले में क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ने की संभावना है। पिछले वर्ष जिले में धान बेचने के लिए कुल 48,619 किसानों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 42,013 किसानों ने धान की बिक्री की थी। जिले में पिछले वर्ष कुल 21,16,030 क्विंटल धान की खरीद हुई थी। इस बार अभी खरीद के लक्ष्य की घोषणा नहीं की गई है। संभागीय खाद्य नियंत्रक आरबी प्रसाद ने बताया कि एक नवंबर से धान की खरीद की जाएगी। इस बीच क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

मिर्जापुर। विंध्याचल मंडल के तीन जिलों में एक नवंबर से 165 क्रय केंद्रों पर धान की खरीद प्रस्तावित है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं।