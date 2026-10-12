Mirzapur News: अग्रसेन महाराज की जयंती पर हुआ पूजन

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मिर्जापुर। डंकीनगंज स्थित श्री अग्रहरि धर्मशाला में रविवार को श्री श्री 1008 चक्रवर्ती अग्रसेन महाराज की जयंती पर धूमधाम से पूजनोत्सव मनाया गया। साथ ही पूजन-अर्चन कर नीतियों व सिद्धांतों का स्मरण किया गया। अग्रहरि वैश्य नवयुवक समिति की जिलाध्यक्ष डॉली अग्रहरि ने पूजन-अर्चन कर समाज के युवाओं का आह्वान किया। वे अग्रसेन महाराज की शिक्षाओं व सिद्धांतों का अनुसरण कर समाज को प्रगति के पथ पर ले जाएं। संरक्षक महावीर प्रसाद अग्रहरि, अखिलेश अग्रहरि ने कहा कि एकजुटता से ही विकास संभव है। रुपनारायण अग्रहरि, राजेश अग्रहरि, नगर अध्यक्ष रवि अग्रहरि, कौशल अग्रहरि, रोहित अग्रहरि, शुभम आदि थे।