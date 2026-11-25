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केंद्र समन्वयक डॉ. अमित कुमार सिंह ने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए बताया कि इग्नू में प्रवेश के लिए उम्र की बाध्यता नहीं है। कोई भी वयस्क और नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी पढ़ाई जारी रखने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश ले सकता है। मुख्य अतिथि सहायक क्षेत्रीय निदेशक प्रो. संजय कुमार ने कहा कि इग्नू की अध्ययन सामग्री प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी उपयोगी है।सौरभ कुमार चौबे ने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान शिक्षकों और काउंसलरों ने नए ऑनलाइन असाइनमेंट पोर्टल की जानकारी दी। बताया कि विद्यार्थी लॉगिन कर हस्तलिखित असाइनमेंट की पीडीएफ बनाकर विषयवार अपलोड कर सकेंगे और उनकी स्थिति भी देख सकेंगे। अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अशोक कुमार सिंह ने की। इस दौरान डॉ. ध्रुवजी पांडेय, डॉ. शशिधर शुक्ला, डॉ. राजीव सिंह, प्रो. सुशील कुमार त्रिपाठी और प्रो. राजेश पांडेय आदि मौजूद रहे।