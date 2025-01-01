Mirzapur News: पिया मेहंदी लिया द मोती झील से जाइके साइकिल से ना
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:34 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:34 AM IST
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मिर्जापुर। पुलिस लाइन रोड स्थित एक लॉज में रविवार को अखिल भारतीय महिला शिक्षक संघ के तत्वावधान में जिला स्तरीय हरितालिका तीज महोत्सव मनाया गया।
मुख्य अतिथि पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव ने कजरी गायन से कार्यक्रम की शुरुआत की। उनकी कजरी ‘पिया मेहंदी लिया द मोती झील से जाइके साइकिल से ना’ ने तीज महोत्सव में समा बांध दिया। इस अवसर पर ऊषा श्रीवास्तव को तीज क्वीन चुना गया।
जिलाध्यक्ष सुष्मिता जायसवाल और महामंत्री नमिता सिंह ने मुख्य अतिथि का बुके देकर स्वागत किया। माल्यार्पण नीता जायसवाल ने किया, जबकि अंगवस्त्र कोषाध्यक्ष गुंजन सिंह ने किया। इस अवसर पर रश्मि, श्रुति, नंदिनी, राधा जी, दीपमाला आदि ने भी कजरी गायन किया।
इसके साथ ही अनेक मनोरंजक गतिविधियां हुईं। इसमें प्रथम और द्वितीय विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मार्गदर्शन राधा और प्रतीक्षा ने किया।
नगर अध्यक्ष शीला शुक्ला, बीना जायसवाल, जूली गौतम, रीतू, पूनम, मीनू, सीमा, रागिनी आदि ने हिस्सा लिया। संचालन मंजुला देवी ने किया।
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मुख्य अतिथि पद्मश्री उर्मिला श्रीवास्तव ने कजरी गायन से कार्यक्रम की शुरुआत की। उनकी कजरी ‘पिया मेहंदी लिया द मोती झील से जाइके साइकिल से ना’ ने तीज महोत्सव में समा बांध दिया। इस अवसर पर ऊषा श्रीवास्तव को तीज क्वीन चुना गया।
जिलाध्यक्ष सुष्मिता जायसवाल और महामंत्री नमिता सिंह ने मुख्य अतिथि का बुके देकर स्वागत किया। माल्यार्पण नीता जायसवाल ने किया, जबकि अंगवस्त्र कोषाध्यक्ष गुंजन सिंह ने किया। इस अवसर पर रश्मि, श्रुति, नंदिनी, राधा जी, दीपमाला आदि ने भी कजरी गायन किया।
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इसके साथ ही अनेक मनोरंजक गतिविधियां हुईं। इसमें प्रथम और द्वितीय विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मार्गदर्शन राधा और प्रतीक्षा ने किया।
नगर अध्यक्ष शीला शुक्ला, बीना जायसवाल, जूली गौतम, रीतू, पूनम, मीनू, सीमा, रागिनी आदि ने हिस्सा लिया। संचालन मंजुला देवी ने किया।