Mirzapur News: घाटों पर गूंजे मंत्र, तर्पण और पिंडदान कर पितृों को दी श्रद्धांजलि

मिर्जापुर। पितृ पक्ष के सातवें दिन शुक्रवार को नगर के बरियाघाट समेत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने तर्पण और श्राद्धकर्म किया। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पितृों को जल अर्पित कर आत्मा की शांति और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की।कर्मकांड के विद्वान गोविंद मिश्रा ने बताया कि पितृ पक्ष पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का विशेष अवसर है। मान्यता है कि इस दौरान गाय, कौवे और चींटियों को भोजन कराने से पितृों का आशीर्वाद मिलता है। आचार्य प्रेम मिश्रा ने पितृदोष निवारण के उपाय बताते हुए कहा कि नदी या तालाब में तर्पण, तांबे के पात्र में काले तिल डालकर जल अर्पित करना और पीपल के वृक्ष पर जल, दूध व पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है।