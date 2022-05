{"_id":"626f6b8f1086861ba078c25a","slug":"kidnapped-youth-recovered-in-mirzapur-police-arrested-six-including-samajwadi-party-leader-leader","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मिर्जापुर में अपहृत युवक बरामद: पुलिस ने सपा नेता समेत छह को किया गिरफ्तार, पांच माह से लापता पुत्र का नहीं मिला सुराग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, मिर्जापुर Published by: उत्पल कांत Updated Mon, 02 May 2022 10:56 AM IST