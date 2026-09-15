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Mirzapur News: महिलाओं की सुविधा के लिए इनरव्हील क्लब ने बनवाया चेंजिंग रूम

Tue, 15 Sep 2026 12:48 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:48 AM IST
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Inner Wheel Club has constructed a changing room for the convenience of women.
बरियाघाट में बना महिलाओं के वस्त्र बदलने का अस्थायी कक्ष, सोशल मीडिया
मिर्ज़ापुर। हरितालिका तीज पर महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनरव्हील क्लब ऑफ मिर्जापुर समन्वय की ओर से सोमवार को बरियाघाट पर महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम का निर्माण कराया गया। क्लब की अध्यक्ष अंजू साध व सचिव रजनी गुप्ता के मार्गदर्शन में इसका निर्माण हुआ। हरितालिका तीज पर बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा-अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठानों के लिए घाट पर पहुंचती हैं। ऐसे में उनके लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक चेंजिंग रूम की व्यवस्था क्लब की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष दलजीत वालिया, एडिटर खुशबू गुप्ता, आईएसओ संजना अग्रवाल सहित क्लब की अन्य सदस्याएं भी उपस्थित रहीं।
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