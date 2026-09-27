Mirzapur News: बारिश में मकान की छत गिरी, मलबे में दबकर पांच घायल

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पुरानी दशमी मोहल्ला निवासी दयाराम सोनकर के मकान में पुत्र विक्की का परिवार रहता है। लगातार बारिश से शनिवार सुबह छह बजे विक्की के कमरे की छत अचानक गिर गई। हादसे के समय परिवार के लोग कमरे में थे। विज्ञापन

छत गिरने की तेज आवाज से मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने लोगों की मदद से मलबा हटाकर विक्की (35), पत्नी अनीता (30), दो बच्चों और भतीजे अंश (15) को बाहर निकाला। विज्ञापन विज्ञापन

सभी को उपचार के लिए मंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने बताया कि अनीता को गंभीर चोटें आई हैं। हालत गंभीर होने पर उन्हें बीएचयू ट्राॅमा सेंटर रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का मंडलीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। कटरा कोतवाल नीरज पाठक ने बताया कि कच्चे मकान की छत गिरने से पांच लोग घायल हो गए। पुरानी दशमी मोहल्ला निवासी दयाराम सोनकर के मकान में पुत्र विक्की का परिवार रहता है। लगातार बारिश से शनिवार सुबह छह बजे विक्की के कमरे की छत अचानक गिर गई। हादसे के समय परिवार के लोग कमरे में थे।छत गिरने की तेज आवाज से मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने लोगों की मदद से मलबा हटाकर विक्की (35), पत्नी अनीता (30), दो बच्चों और भतीजे अंश (15) को बाहर निकाला।सभी को उपचार के लिए मंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने बताया कि अनीता को गंभीर चोटें आई हैं। हालत गंभीर होने पर उन्हें बीएचयू ट्राॅमा सेंटर रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का मंडलीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। कटरा कोतवाल नीरज पाठक ने बताया कि कच्चे मकान की छत गिरने से पांच लोग घायल हो गए।

मिर्जापुर। कटरा कोतवाली क्षेत्र के पुरानी दशमी मोहल्ले में शनिवार भोर में बारिश के दौरान गार्डर व पटिया से बने मकान की छत गिर गई। मलबे की चपेट में आने से एक ही परिवार के पांच लोग घायल हो गए। सभी को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां गंभीर रूप से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।