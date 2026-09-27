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Mirzapur News: बारिश में मकान की छत गिरी, मलबे में दबकर पांच घायल

Sun, 27 Sep 2026 01:31 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:31 AM IST
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House roof collapses in rain; five injured after being trapped under debris.
कटरा कोतवाली  क्षेत्र के पुरानी दशमी  में गिरी मकान की छत। स्रोा-सोशल मीडिया
मिर्जापुर। कटरा कोतवाली क्षेत्र के पुरानी दशमी मोहल्ले में शनिवार भोर में बारिश के दौरान गार्डर व पटिया से बने मकान की छत गिर गई। मलबे की चपेट में आने से एक ही परिवार के पांच लोग घायल हो गए। सभी को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां गंभीर रूप से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।
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पुरानी दशमी मोहल्ला निवासी दयाराम सोनकर के मकान में पुत्र विक्की का परिवार रहता है। लगातार बारिश से शनिवार सुबह छह बजे विक्की के कमरे की छत अचानक गिर गई। हादसे के समय परिवार के लोग कमरे में थे।
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छत गिरने की तेज आवाज से मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। परिजनों ने लोगों की मदद से मलबा हटाकर विक्की (35), पत्नी अनीता (30), दो बच्चों और भतीजे अंश (15) को बाहर निकाला।
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सभी को उपचार के लिए मंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने बताया कि अनीता को गंभीर चोटें आई हैं। हालत गंभीर होने पर उन्हें बीएचयू ट्राॅमा सेंटर रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का मंडलीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। कटरा कोतवाल नीरज पाठक ने बताया कि कच्चे मकान की छत गिरने से पांच लोग घायल हो गए।
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