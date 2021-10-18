Mirzapur News: जिले में पहुंची जेन जी कनेक्ट यात्रा

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जस्टिस मोर्चा की ‘जेन जी कनेक्ट यात्रा’ अपने 16वें दिन आजमगढ़ पहुंची। मोहम्मदाबाद गोहना से शुरू होकर खैराबाद, हरैया, सठियांव और शाहगढ़ होते हुए यात्रा ने आजमगढ़ शहर में प्रवेश किया। सठियांव बाजार में यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद नजम शमीम (पूर्व अध्यक्ष, शहर कांग्रेस), नीरज रेहान (एनएसयूआई), हरिओम उपाध्याय (अध्यक्ष, युवा कांग्रेस), विशाल दूबे (पूर्व अध्यक्ष, एनएसयूआई), तुषार सिंह, राजन यादव, रामप्यारे यादव (प्रदेश सचिव, ओबीसी) और अमित पांडे सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं की गईं। इनमें छात्रों, युवाओं और स्थानीय लोगों से संवाद कर शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। यात्रियों ने कहा कि प्रदेश का युवा रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा के बढ़ते निजीकरण से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।