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पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने से बाबा की चौरी और आसपास के क्षेत्र में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। भीड़ नियंत्रित करने में पुलिसकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। श्रद्धालु एकादशी की भोर में मनरी बजने और प्रसाद पाने के इंतजार में खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं।अहरौरा से करीब 14 किलोमीटर दूर बरही गांव में तीन सौ वर्षों से यह मेला लगता आ रहा है। पूर्वांचल समेत दूसरे राज्यों से श्रद्धालु संतान प्राप्ति और भूत-प्रेत बाधा से मुक्ति की कामना लेकर पहुंच रहे हैं। भक्सी और पटपड़ नदियों में स्नान के बाद श्रद्धालु माला, फूल, अगरबत्ती और चुनरी लेकर बाबा की चौरी पर मत्था टेक रहे हैं।चौरी के सामने सैकड़ों महिला-पुरुष हाथों में फूल और अगरबत्ती लेकर खेलते और हबुआते नजर आए। मान्यता है कि यहां आने से प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। संतान की कामना लेकर महिलाएं गोद भरने की मन्नत मांगती हैं। चौरी से करीब 500 मीटर दूर स्थित बरहिया माई के स्थान पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही।बेचूबीर बाबा धाम के व्यवस्थापक रोशन लाल यादव ने बताया कि मेले में करीब पांच लाख श्रद्धालु पहुंचे।पुजारी दल सिंगार यादव के अनुसार, बरहिया माई को बेचूबीर बाबा की पत्नी माना जाता है। श्रद्धालु यहां साड़ी, नारियल, चुनरी और फूल चढ़ाकर मन्नत मांग रहे हैं।