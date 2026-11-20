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नगर के व्यस्ततम मार्गों में शामिल वासलीगंज से गिरधर चौराहे की ओर जाने वाले स्वामी दयानंद मार्ग पर आर्यकन्या इंटर कॉलेज से पहले सीवर पाइपलाइन में लीकेज के कारण पिछले एक साल से पानी बह रहा है। जल निगम ने वर्ष 2022 में इस मार्ग पर सीवर लाइन बिछाई थी। कई बार शिकायत के बावजूद लीकेज की मरम्मत नहीं कराई गई। भरत मिलाप से पहले सड़क का निर्माण भी कराया गया, लेकिन सीवर का पानी लगातार बहने से दोबारा गड्ढा हो गया। इससे सड़क पर आवागमन मुश्किल हो गया है। सीवर का पानी बहने से नाली भी जाम हो गई है।इसी तरह रमईपट्टी से कलेक्ट्रेट जाने वाले मार्ग पर सीवर मरम्मत के लिए करीब 20 दिन पहले सड़क खोदी गई थी। काम के बाद गड्ढे की मरम्मत नहीं कराई गई। सड़क के बाईं ओर गड्ढा होने के कारण ई-रिक्शा और अन्य वाहन दाईं ओर से गुजरते हैं। इससे सामने से आने वाले वाहनों के टकराने का खतरा बना रहता है। अब तक तीन ई-रिक्शा पलट चुके हैं और छह बाइक सवार गिरकर घायल हो चुके हैं।इनसेट-छानबे क्षेत्र की सड़कें भी बदहालजिगना। छानबे क्षेत्र में भी कई सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। गड्ढों के कारण आवागमन में परेशानी के साथ दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। गैपुरा-लालगंज, पाली-हरगढ़, बरहाखुर्द-नयेपुर, चेहरा-पाली और सेमरी-दुबहा मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। संवादलोगों ने बताई समस्या- एक साल से सीवर का पानी बहने से सड़क पर गड्ढा हो गया है। इससे नाली भी जाम हो गई है। नगरपालिका से लेकर एडीएम नमामि गंगे तक शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। - सुधांशु श्रीवास्तव, स्वामी दयानंद मार्ग- रमईपट्टी मार्ग पर कई दिनों से गड्ढा बना हुआ है। इससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और हादसे का खतरा बना रहता है। इसकी जल्द मरम्मत कराई जानी चाहिए। - प्रदीप पाल, रमईपट्टीवर्जन- जहां गड्ढा होने की शिकायत मिल रही है, वहां मरम्मत कराकर समस्या का निस्तारण कराया जा रहा है। - शिवभूषण सिंह, अवर अभियंता, जल निगम नगरीय- पीडब्ल्यूडी की ओर से सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है। सीवर लाइन के कार्य से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत कार्यदायी संस्था को करानी है।- अशोक कुमार, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी