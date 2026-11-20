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जिला मुख्यालय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी और सीएमओ को ज्ञापन सौंपा।राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय ने मंडलीय चिकित्सालय और ट्रामा सेंटर में कार्डियोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट की नियुक्ति करने, सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने तथा अवैध अस्पतालों, क्लीनिकों, पैथोलॉजी सेंटरों और झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग का काम देख रही बाजपेयी वेंडर फर्म का टेंडर निरस्त कर उसे ब्लैकलिस्ट करने की भी मांग उठाई। जिलाध्यक्ष जयप्रकाश सेठ ने कहा कि हृदय रोग और गुर्दा रोग विशेषज्ञ नहीं होने से मरीजों को परेशानी हो रही है।उन्होंने आउटसोर्सिंग फर्म पर कर्मचारियों से धनवसूली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। अब्दुल खालिद खान और रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने भैरव नेत्र चिकित्सालय में उपचार और ऑपरेशन की सुविधा शुरू कराने की मांग की। संवाद