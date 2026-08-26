Mirzapur News: चकबंदी अधिकारी के विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन

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लालगंज। तहसील परिसर स्थित रतेह चकबंदी कार्यालय में मंगलवार को काश्तकारों ने चकबंदी अधिकारी के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप था कि चकबंदी अधिकारी के नियमित रूप से कार्यालय नहीं आने के कारण चकबंदी से संबंधित फाइलों के निस्तारण में विलंब हो रहा है। इससे काश्तकारों को अपने मामलों के निस्तारण के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। किसानों ने कार्यालय के सामने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और चकबंदी कार्यों में तेजी लाकर लंबित फाइलों का शीघ्र निस्तारण कराने की मांग की। प्रदर्शन में चंद्रशेखर, राकेश, श्यामलाल, गोपाल, इंद्रावती, राजनारायण, सोमनाथ, कौशल सिंह, वीरेंद्र प्रजापति और रामअचल समेत अन्य काश्तकार शामिल रहे। एसओसी अशोक तिवारी ने बताया कि उनकी तबीयत खराब चल रही है और वह सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर उनके स्थान पर दूसरे चकबंदी अधिकारी को कार्यभार सौंप दिया जाएगा। गड़बड़ा, बबूरा ऊंटी, ढेढ़ी, रतेह, मड़वा, धनवाल, सेमरा और इंद्रावर गांवों से पहुंचे काश्तकार प्रदर्शन में शामिल रहे।