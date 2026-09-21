2027 का चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव : अशोक

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मिर्जापुर। समाजवादी पार्टी की ओर से मिर्जापुर सदर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिरोही में रविवार को पीडीए पंचायत एवं जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोक यादव की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने का आह्वान किया।जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि 2027 का चुनाव देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। उन्होंने भाजपा पर हिंदू-मुस्लिम के नाम पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि इसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। पूर्व विधायक कैलाश चौरसिया ने पीडीए समाज के लोगों से एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। कहा कि पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी, सभी मिलकर उसका चुनाव लड़ाएंगे।कार्यक्रम को मुन्नी यादव, राममिलन यादव, राजकुमार यादव और बबलू शुक्ला समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। संचालन छानबे विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष अशोक यादव ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पीडीए के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।