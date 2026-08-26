Mirzapur News: कुएं में दिखा आठ फीट का मगरमच्छ, ग्रामीणों में मचा हड़कंप

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गांव निवासी प्रमोद कुमार सुबह करीब छह बजे खेत की ओर गए थे। किसान दीनानाथ यादव के कुएं में झांकने पर उन्हें पानी में कोई बड़ा जीव दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो मगरमच्छ था। शोर मचाने पर रितेश सिंह, अरविंद कुमार, इंद्रजीत कुमार समेत अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर वन विभाग और पुलिस को भी अवगत कराया गया।वन क्षेत्राधिकारी पटेहरा गिरिराज गोवर्धन गिरी ने बताया कि मगरमच्छ करीब पांच किलोमीटर दूर बकहर नदी से बहकर अमोई तक पहुंचा है। बारिश के दौरान तेज बहाव में उसके खंतरा, मड़रिया, बभनी और थपनवा होते हुए यहां पहुंचने की आशंका है। कुएं में अधिक पानी और मगरमच्छ के करीब आठ फीट लंबा होने के कारण उसे पकड़ने में परेशानी हो रही है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित निकालने में जुटी है। लगातार बारिश भी अभियान में बाधा बन रही है।