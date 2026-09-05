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Mirzapur News: झगड़े के बाद नशे में पति ने पीटा, नाराज पत्नी ने पिया सिंदूर

Sat, 05 Sep 2026 01:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:35 AM IST
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Drunken husband beats wife after a quarrel; angry wife consumes vermilion.
राजगढ़। बिशनपुरा गांव में बृहस्पतिवार की रात पति-पत्नी के बीच झगड़े के बाद पति ने पीट दिया। इससे आक्रोशित होकर गायत्री (23) ने सिंदूर पी लिया। देर रात पत्नी को तड़पता देख पति उसे लेकर सीएचसी पहुंचा, जहां उसका उपचार किया जा रहा है।
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थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव निवासी गायत्री (23) ने बताया कि पति के निधन के बाद उसके देवर जितेंद्र ने शादी कर ली। उनका चार वर्षीय एक बेटा है। बृहस्पतिवार की रात किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। इस पर आक्रोशित जितेंद्र ने बाहर चला गया। आधे घंटे बाद वह शराब के नशे में घर आया और पत्नी की पिटाई करने लगा। देर रात पति के सो जाने पर पत्नी ने सिंदूर घोलकर पी लिया। रात करीब एक बजे जब पत्नी की हालत गंभीर हो गई तो वह दर्द से चीखने-चिल्लाने लगी। इसके बाद पति जितेंद्र ने पड़ोसियों की मदद से एंबुलेंस के माध्यम से पत्नी को सीएचसी राजगढ़ में भर्ती कराया। जहां चिकित्सक ने उसका उपचार किया जा रहा है।
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