Mirzapur News: गलत हरकत पर चुप न रहें तुरंत परिजनों-पुलिस को बताएं
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:46 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:46 AM IST
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मड़िहान थाना क्षेत्र के पचोखरा स्थित शांति निकेतन इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर आयोजित शिविर में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम-2012 और साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक किया गया।
मुख्य अतिथि मड़िहान तहसीलदार आशीष पांडेय ने कहा कि बच्चों के साथ किसी तरह की गलत हरकत होने पर डरने या चुप रहने के बजाय तत्काल परिजनों और पुलिस को सूचना दें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आए पंकज कुमार और रूपांजलि सिंह ने पॉक्सो कानून की जानकारी देते हुए गुड टच और बैड टच के बारे में समझाया।
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मुख्य अतिथि मड़िहान तहसीलदार आशीष पांडेय ने कहा कि बच्चों के साथ किसी तरह की गलत हरकत होने पर डरने या चुप रहने के बजाय तत्काल परिजनों और पुलिस को सूचना दें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आए पंकज कुमार और रूपांजलि सिंह ने पॉक्सो कानून की जानकारी देते हुए गुड टच और बैड टच के बारे में समझाया।
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