Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Decorations for 3 km, 20 scenes turned out

Mirzapur News: 3 किमी तक सजावट, 20 झांकियां निकलीं

Wed, 11 Nov 2026 01:20 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Decorations for 3 km, 20 scenes turned out
कोन ब्लाक क्षेत्र के पुराजागिर में भरत मिलाप में शामिल भव्य रामदरबार का द़ृश्य।- सोशल मीडिया।
चील्ह। पुरजागीर बाजार में सोमवार शाम को श्रीराम-भरत मिलाप मेला श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के बीच हुआ। मेले में मिर्जापुर सहित आसपास के जिलों से लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंगलवार भोर तीन बजे 20 आकर्षक झांकियों के साथ निकली शोभायात्रा मेले का मुख्य आकर्षण रही, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया।
विज्ञापन

ब्लॉक कोन क्षेत्र के पुरजागीर बाजार में श्रीराम-भरत मिलाप समिति की ओर से आयोजित मेले के लिए तीन किलोमीटर क्षेत्र को रंग-बिरंगी झालरें सजाई गई थीं। पुरजागीर पेट्रोल पंप से पावर हाउस और चौराहे से दुर्गा चौराहे तक की गई आकर्षक सजावट ने मेले की रौनक बढ़ाई।
विज्ञापन

जगह-जगह आयोजित कार्यक्रमों ने भी माहौल को और खुशनुमा बना दिया। स्थानीय दुकानदारों के साथ-साथ मिर्जापुर, भदोही और वाराणसी के व्यापारियों ने भी विभिन्न प्रकार की दुकानें सजाई थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

मेले की व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न कराने में समिति के सदस्यों और स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें हरिशंकर सरोज, अमरेश पांडेय, धीरज दुबे, रामसभा विश्वकर्मा, वकील विश्वकर्मा, कमलेश सरोज, पूनई, अंकुश यादव, सुनील, अनुज और बंटी प्रमुख थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed