Mirzapur News: बेटी जी के मंदिर में अन्नकूट की छटा गोवर्धन नाथ को लगाया छप्पन भोग

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मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए पहुंचे भक्तों के बीच पूरे दिन भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। वैष्णव परंपरा में अन्नकूट उत्सव का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण को विविध प्रकार के पकवान और अन्न का भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की प्रेरणा दी थी।इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर धारण किया था। तभी से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की परंपरा श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। बेटी जी के मंदिर की ढाई सौ वर्ष पुरानी परंपरा आज भी वैष्णव समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र बनी हुई है।श्रश्री रामेश्वर दास बिनानी के संकल्प और व्यवस्थापक श्री दीनानाथ तिवारी के कुशल प्रबंधन में उत्सव की तैयारियां की गई थीं। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए अन्नकूट से पहले मंदिर में सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित कराया गया।आयोजन में श्री मुखिया जी, अधिकारी जी, पप्पू जी, प्रेम रतन राठी, पुरुषोत्तम दास, राजकुमार और अनुज अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। संवाद