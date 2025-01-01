Mirzapur News: बेटी जी के मंदिर में अन्नकूट की छटा गोवर्धन नाथ को लगाया छप्पन भोग
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:21 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:21 AM IST
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मिर्जापुर। गोवर्धन पूजा पर सोमवार को श्री बेटी जी के मंदिर में अन्नकूट उत्सव परंपरागत श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया गया। 250 वर्ष पुराने मंदिर में विराजमान श्री गोवर्धन नाथ जी का विशेष शृंगार कर विविध प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। ठाकुर जी के मनोहारी माधुर्य स्वरूप के दर्शन कर वैष्णव श्रद्धालु भावविभोर हो उठे।
मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए पहुंचे भक्तों के बीच पूरे दिन भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। वैष्णव परंपरा में अन्नकूट उत्सव का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण को विविध प्रकार के पकवान और अन्न का भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की प्रेरणा दी थी।
इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर धारण किया था। तभी से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की परंपरा श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। बेटी जी के मंदिर की ढाई सौ वर्ष पुरानी परंपरा आज भी वैष्णव समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र बनी हुई है।
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श्रश्री रामेश्वर दास बिनानी के संकल्प और व्यवस्थापक श्री दीनानाथ तिवारी के कुशल प्रबंधन में उत्सव की तैयारियां की गई थीं। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए अन्नकूट से पहले मंदिर में सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित कराया गया।
आयोजन में श्री मुखिया जी, अधिकारी जी, पप्पू जी, प्रेम रतन राठी, पुरुषोत्तम दास, राजकुमार और अनुज अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। संवाद
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मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए पहुंचे भक्तों के बीच पूरे दिन भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। वैष्णव परंपरा में अन्नकूट उत्सव का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण को विविध प्रकार के पकवान और अन्न का भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की प्रेरणा दी थी।
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इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर धारण किया था। तभी से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की परंपरा श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है। बेटी जी के मंदिर की ढाई सौ वर्ष पुरानी परंपरा आज भी वैष्णव समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र बनी हुई है।
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श्रश्री रामेश्वर दास बिनानी के संकल्प और व्यवस्थापक श्री दीनानाथ तिवारी के कुशल प्रबंधन में उत्सव की तैयारियां की गई थीं। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए अन्नकूट से पहले मंदिर में सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित कराया गया।
आयोजन में श्री मुखिया जी, अधिकारी जी, पप्पू जी, प्रेम रतन राठी, पुरुषोत्तम दास, राजकुमार और अनुज अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। संवाद