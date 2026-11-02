फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Deaf labourer at railway crossing fails to hear sound; dies after being struck by a train

Mirzapur News: रेलवे क्रॉसिंग पर बधिर मजदूर आवाज नहीं सुन सका, ट्रेन से कटकर मौत

Mon, 02 Nov 2026 02:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
Deaf labourer at railway crossing fails to hear sound; dies after being struck by a train
कछवां। निगतपुर रेलवे क्रॉसिंग पर शनिवार शाम ट्रेन की चपेट में आने से बधिर मजदूर चकिया गांव निवासी गंगाराम पटेल (40) युवक की मौत हो गई। गंगाराम ढलाई का काम कर परिवार का भरण-पोषण करता था।पत्नी उर्मिला देवी ने बताया कि पति गंगाराम शनिवार शाम निगतपुर से सब्जी लेकर घर लौट रहे थे। इस दौरान क्रॉसिंग पर बैरियर गिरा था। वह नीचे से ट्रैक पार करने लगे। इसी बीच प्रयागराज से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए। गंगाराम सुनने में असमर्थ थे। वह वाराणसी की तरफ देखकर ट्रैक पार कर रहे थे, जबकि प्रयागराज की ओर से ट्रेन आ रही थी। क्रॉसिंग पर मौजूद लोगों ने उन्हें आवाज देकर सचेत करने का प्रयास किया, लेकिन सुनाई नहीं देने से ट्रेन की चपेट में आ गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed