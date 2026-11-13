छठ घाटों के पास गंदगी का अंबार: गंगा में नालों का गिर रहा पानी, इसी जल में महिलाएं देंगी सूर्य को अर्घ्य

डाला छठ पर्व को लेकर गंगा घाटों पर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जिन घाटों पर महिलाएं डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी, उनके पास ही गंदे नालों का पानी गंगा में गिर रहा है। ऐसे में महिलाओं को प्रदूषित जल में खड़े होकर पूजा-अर्चना करनी पड़ेगी।

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नगर के कंपनी घाट, फतहां घाट, कचहरी घाट, बरियाघाट, सुंदरघाट, पक्का घाट, नारघाट सहित अन्य घाटों पर डाला छठ के दौरान महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य देने से पहले घाटों पर वेदी बनाई जाती है। इसके बाद महिलाएं कमर तक पानी में खड़े होकर पूजा करती हैं। इनमें फतहां घाट, कचहरी घाट, बरियाघाट, सुंदरघाट और नारघाट के पास नगर के गंदे पानी की निकासी वाले नाले गंगा में गिरते हैं।