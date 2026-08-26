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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Crowds of devotees thronged the Dwarkadhish Temple on the third day of the Jhulnotsav festival.

Mirzapur News: झूलनोत्सव में तीसरे दिन द्वारकाधीश मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Wed, 26 Aug 2026 01:27 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:27 AM IST
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Crowds of devotees thronged the Dwarkadhish Temple on the third day of the Jhulnotsav festival.
द्वारकाधीश मंदिर में भगवान नरसिंह की झांकी, संवाद
मिर्जापुर। नगर के बुंदेलखंडी स्थित द्वारकाधीश मंदिर में चल रहे झूलनोत्सव के तीसरे दिन मंगलवार को भगवान कृष्ण की मनोहारी झांकियां सजाई गईं। आकर्षक झांकियों के दर्शन के लिए सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। मंदिर परिसर राधे-कृष्ण के जयकारों से गूंजता रहा। मंदिर को आकर्षक फूल, मालाओं और इलेक्ट्रीक साजो सामान से सजाया गया था।
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सोल ट्रस्टी प्रदीप कुमार बजाज ने बताया कि झूलनोत्सव के तीसरे दिन बकासुर वध, अघासुर वध, कालिया मर्दन, नरसिंह अवतार, राम दरबार, पूतना वध और कंस वध समेत कई नयनाभिराम झांकियां सजाई गईं। झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। झूलनोत्सव का आयोजन परितोष बजाज के निर्देशन में किया जा रहा है। शंभूनाथ चित्रकार, राजा बिजली मिस्त्री, दिलीप डेकोरेशन, बबलू मिस्त्री समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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