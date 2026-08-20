फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Build memorial gates in the names of great people, install statues

Mirzapur News: महापुरुषों के नाम पर स्मृति द्वार बनाएं, स्थापित की जाएं प्रतिमाएं

Thu, 20 Aug 2026 11:45 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
Build memorial gates in the names of great people, install statues
गौराबादशाहपुर। महापुरुषों के सम्मान और उनके गौरवशाली इतिहास को संजोए रखने के लिए क्षत्रिय संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित कराने और उनके नाम पर स्मृति द्वार बनवाने की मांग की। गौराबादशाहपुर क्षेत्र से सटे जिवली गांव निवासी और भाजपा के गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार राय से क्षत्रिय संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने उनके आवास पर औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान उन्हें बुके और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने महापुरुषों के सम्मान में प्रतिमा स्थापित कराने और उनके नाम पर स्मृति द्वार बनवाने के संबंध में चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भाजपा सरकार महापुरुषों के सम्मान को प्राथमिकता देती है। ऐसे में उनके नाम पर स्मृति द्वार और प्रतिमाएं स्थापित कराने में सहयोग किया जाए, ताकि इस कार्य को आसानी से पूरा कराया जा सके। इस पर विनोद कुमार राय ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस कार्य के लिए वह सदैव तत्पर रहेंगे और प्रतिनिधिमंडल जैसा सुझाव देगा, उसके अनुसार सहयोग किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में क्षत्रिय प्रशस्ति ग्रंथ के लेखक ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह, क्षत्रिय विकास संस्था के प्रदेश प्रभारी डॉ. जयसिंह राजपूत, वरिष्ठ समाजसेवी एवं गो रक्षक रतन सिंह परमार आदि शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed