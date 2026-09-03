फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Atraila Toll Plaza resumed operations after 12 days.

Mirzapur News: 12 दिन बाद शुरु हुआ अतरैला टोल प्लाजा

Thu, 03 Sep 2026 01:40 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:40 AM IST
विज्ञापन
Atraila Toll Plaza resumed operations after 12 days.
अतरैला शिवगुलाम टोल प्लाजा, संवाद
- रोज 20 लाख से अधिक का हो रहा था राजस्व घाटा
विज्ञापन


लालगंज। वाराणसी-रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग-135 पर लालगंज के अतरैला शिव गुलाम टोल प्लाजा में जलभराव के चलते 12 दिन से बंद टोल वसूली मंगलवार की देर रात फिर शुरू हो गई। 18 अगस्त से टोल बूथों और इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) उपकरणों में पानी भर जाने से फास्टैग आधारित टोल संग्रह ठप था। इस दौरान हर दिन 20 लाख रुपये से अधिक राजस्व की क्षति हुई।

वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज समेत पूर्वांचल के कई जिलों को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतरैला टोल प्लाजा से बड़ी संख्या में यात्री और मालवाहक वाहन गुजरते हैं। ऐसे व्यस्त मार्ग पर 12 दिन तक टोल वसूली प्रभावित होने से राजस्व के साथ ही हाईवे की जल निकासी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। भारी बारिश के बाद टोल बूथों, फास्टैग स्कैनिंग लेन और ईटीसी सिस्टम में पानी भर गया था। प्लाजा पर 18 ईटीसी बूथ हैं। जलभराव से उपकरणों में तकनीकी खराबी आने से टोल व्यवस्था बहाल करने में समय लगा। जलभराव कम करने के लिए मशीन और क्रेन की मदद से हाईवे किनारे मिट्टी हटाकर पानी की निकासी का अस्थायी रास्ता बनाया गया। आधुनिक तकनीक और बेहतर सड़क निर्माण के बावजूद टोल प्लाजा जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर बारिश का पानी नहीं निकल पाने से न केवल यातायात और टोल संचालन प्रभावित हुआ बल्कि करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान भी हुआ। टोल वसूली कंपनी के प्रबंधक आशीष राय ने बताया कि तकनीकी खराबी दूर करने के बाद बीती देर रात से टोल वसूली शुरू कर दी गई है। 12 दिनों तक टोल संग्रह प्रभावित रहने से प्रतिदिन 20 लाख रुपये से अधिक राजस्व का नुकसान हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed