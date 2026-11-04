फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Aryan from Mirzapur won a gold medal at the National Athletics Championship.

Mirzapur News: राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मिर्जापुर के आर्यन ने जीता स्वर्ण पदक

Wed, 04 Nov 2026 01:45 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Aryan from Mirzapur won a gold medal at the National Athletics Championship.
राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ आर्यन गुप्ता। स्राेत- ​​खिलाड़ी
दिल्ली में 10 किलोमीटर दौड़ में हासिल किया पहला स्थान, पंजाब और पुणे के धावक रहे दूसरे व तीसरे स्थान पर
विज्ञापन

मिर्जापुर। राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मिर्जापुर के आर्यन गुप्ता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। रविवार को दिल्ली के सिंधु बॉर्डर स्थित राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में स्पोर्ट्स गेम्स एंड डेवलपमेंट फेडरेशन (एसजीएडीएफ) की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में आर्यन ने 10 किलोमीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

प्रतियोगिता में पंजाब के गुलबीर सिंह ने दूसरा और पुणे के विजय सेठ ने तीसरा स्थान हासिल किया। आर्यन मिर्जापुर के जंगी रोड स्थित काजी तालाब के रहनेवाले हैं। उनकी इस उपलब्धि से जनपद का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। आर्यन ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता अभिलेष गुप्ता और गीता गुप्ता के आशीर्वाद के साथ ही कठिन परिश्रम को दिया। उन्होंने गुरु पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल और शालिनी अग्रवाल के मार्गदर्शन व प्रोत्साहन को भी सफलता का आधार बताया। आर्यन ने कहा कि यह उपलब्धि उनके माता-पिता, गुरुजनों और पूरे मिर्जापुर की जीत है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed