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Mirzapur News: एक दिन के लिए प्रधानाध्यापक बनीं अंजली

Fri, 16 Oct 2026 12:28 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:28 AM IST
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Anjali became the headmistress for a day
एक दिन की प्रधानाध्यापक बनी अंजली, सोशल मीडिया
मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत पहाड़ी विकास खंड के कंपोजिट विद्यालय टेढ़ा में बृहस्पतिवार को कक्षा आठ की छात्रा अंजली को एक दिन के लिए प्रधानाध्यापक बनाया गया। वहीं कक्षा सात की छात्रा सानिया ने विज्ञान शिक्षक और कक्षा छह की छात्रा अनुप्रिया ने कला अनुदेशक का दायित्व भी निभाया। कार्यक्रम प्रवक्ता विजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह कार्यक्रम बालिकाओं के सशक्तीकरण, आत्मविश्वास वृद्धि, निर्णय एवं नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। प्रतीकात्मक दायित्व निभा रही छात्राओं ने अध्यापक के रूप में कक्षा में शिक्षण कार्य भी किया। कार्यक्रम संयोजन में साधना पांडेय व पूजा ने सहयोग प्रदान किया । इस अवसर पर संजय सिंह, अर्चना गुप्ता, संतोष गुप्ता, संजीता पांडेय ने विचार व्यक्त किए।
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