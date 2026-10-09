Mirzapur News: सभी दुकानदार अपना नाम व मोबाइल नंबर दुकान पर लगाएं

संवाद न्यूज एजेंसीचुनार। चुनार राजगढ़ मार्ग पर स्थित दुर्गा मंदिर का शुक्रवार को पुलिस उपाधीक्षक गायत्री यादव ने निरीक्षण किया। शारदीय नवरात्र में दर्शन पूजन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के मद्देनजर शुक्रवार की शाम पुलिस उपाधीक्षक पुलिस बल के साथ मंदिर पहुंची। पुलिस उपाधीक्षक ने मंदिर परिसर में दुकान संचालित करने वाले दुकानदारों से कहा कि वह दुकान पर नाम व मोबाइल नंबर लिखकर अवश्य लगाएं।उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंदिर क्षेत्र में भ्रमण कर व्यवस्थाओं को देखा और मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोतवाल विजय शंकर सिंह से कहा कि आवश्यकता अनुसार पुलिस ड्यूटी लगाएं। साथ ही महिला व पुरुष श्रद्धालुओं को अलग-अलग लाइन में लगवाकर दर्शन कराने व मंदिर से उनके बाहर निकलने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। जिससे मंदिर आएं श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन के दौरान कोई समस्या न हो। पुलिस का भी नंबर दुकानदारों को दिया गया और कहा गया कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी होने पर तत्काल सूचित करें।मंदिर के पास सड़क किनारे माला फूल प्रसाद बेचने वाले दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क से हटकर दुकान लगाएं।