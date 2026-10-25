Mirzapur News: राज्याभिषेक के बाद चारों भाई घोड़ों पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले

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राज्याभिषेक के बाद श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई घोड़ों पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान नगरवासियों ने पुष्पवर्षा की और जगह-जगह चारों भाइयों की आरती उतारी। ‘रामजी की निकली सवारी, रामजी की लीला है न्यारी’ की मधुर धुन के बीच समिति के सदस्यों और लीला प्रेमियों के ‘प्रभु श्रीरामचंद्र की जय’ के जयघोष से वातावरण गुंजायमान रहा। नगर भ्रमण के बाद चारों भाई रामलीला मंच पर पहुंचे। वहां अंतिम दिन पाठ और आरती हुई। इसके बाद प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।इस दौरान समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पांडेय, उपाध्यक्ष अमित गुप्ता, महामंत्री संजय साहू, रमाशंकर पांडेय, बृजनंदन कुशवाहा, गोविंद जायसवाल, अविनाश अग्रवाल और पवन जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।