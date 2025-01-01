Mirzapur News: वैज्ञानिक के साथ दार्शनिक भी थे अब्दुल कलाम

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कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु वैज्ञानिक होने के साथ दार्शनिक, शिक्षक और लेखक भी थे। उन्होंने बताया कि राजनीतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में उनकी विद्वता और शक्ति ने देश को नई दिशा दी। डॉ. कलाम को 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों से डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी, जो उनके उत्कृष्ट ज्ञान का प्रमाण है। इस दौरान सुरेंद्र सिंह पटेल, मुन्नी यादव, राजेश भारती, आदर्श यादव, आकाश यादव, रवि सोनकर, अभिषेक दूबे, बृजलाल मौर्या, आकांक्षा यादव, सलीम बादशाह आदि रहे।

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समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर मिसाइल मैन भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सपा कार्यकर्ताओं ने डॉ. कलाम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।