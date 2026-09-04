Mirzapur News: मां गंगा की उतारी आरती, श्रद्धालु मंत्रमुग्ध
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:18 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:18 AM IST
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मिर्जापुर। बृहस्पतिवार की शाम विंध्य विकास परिषद के तत्वावधान में मां गंगा की आरती की गई। पांच अर्चकों के साथ आरती प्रमुख पंडित रामानंद तिवारी ने मां गंगा की आरती उतारी। संगीतमय आरती के दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने भी मां गंगा की आरती की।
गंगा आरती में शामिल श्रद्धालु मंत्रमुग्ध रहे। गंगा में आई बाढ़ के चलते सीढि़यों पर जगह कम होने से कई श्रद्धालु आरती में शामिल होने से वंचित रह गए। सुरक्षा की दृष्टि से घाट पर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहीं।
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गंगा आरती में शामिल श्रद्धालु मंत्रमुग्ध रहे। गंगा में आई बाढ़ के चलते सीढि़यों पर जगह कम होने से कई श्रद्धालु आरती में शामिल होने से वंचित रह गए। सुरक्षा की दृष्टि से घाट पर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहीं।
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