फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   A theatrical performance based on the Prime Minister's life journey will be staged.

Mirzapur News: प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा पर होगा नाट्यमंचन

Mon, 21 Sep 2026 12:51 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
A theatrical performance based on the Prime Minister's life journey will be staged.
भाजपा कार्यालय में हुई बैठक, कार्यक्रमों की रणनीति बनी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। बरौंधा कचार के भाजपा कार्यालय में रविवार को बैठक हुई। इसमें सेवा संकल्प अभियान के तहत आज से 17 अक्तूबर तक होने वाले कार्यक्रमों की रणनीति बनाई गई।
जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सरोज ने बताया कि प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन में सेवा, समर्पण और सुशासन के 25 वर्ष पूरे होने पर चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ‘नमो सेवा अनकही कहानियां’ कार्यक्रम के तहत विशेष नाट्य मंचन होगा। इसी क्रम में जिले में भी विशेष और भव्य नाट्य प्रस्तुति दी जाएगी। प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन की यात्रा को प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा तक की यात्रा को संवाद, अभिनय, संगीत और मंचन के माध्यम से दर्शकों के सामने रखा जाएगा।
विज्ञापन

कलाकार अभिनय और संवादों के माध्यम से उन प्रसंगों को मंच पर प्रस्तुत करेंगे, इनमें सेवा, समर्पण, अंत्योदय और राष्ट्र निर्माण की भावना को दर्शाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत राज्यभर में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 30 नाट्य मंचनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों, सामुदायिक केंद्रों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी इन प्रस्तुतियों के माध्यम से जनसंवाद स्थापित किया जाएगा। बैठक में शरदिंदुमणि त्रिपाठी हेमंत, चिंतामणि मौर्या, उदयभान तिवारी, जिला महामंत्री डॉ. सीएल बिंद, स्वामीनाथ सिंह, वीरेंद्र कुमार कोल आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed