Mirzapur News: दान पेटिकाओं से मिले 41.40 लाख रुपये

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मां विंध्यवासिनी मंदिर की दान पेटिकाओं की दो दिनों तक चली गणना में कुल 41 लाख 40 हजार 442 रुपये प्राप्त हुए। अंतिम दिन बृहस्पतिवार को 26 दान पेटिकाओं से 21 लाख 3 हजार 183 रुपये निकले। इससे पहले बुधवार को दो पेटिकाओं से 20 लाख 37 हजार 259 रुपये प्राप्त हुए थे। बृहस्पतिवार को नायब तहसीलदार सदर गरिमा यादव की देखरेख में सुबह 11 बजे गणना शुरू हुई, जो देर शाम तक चली। मंदिर की छत स्थित श्री पंडा समाज कार्यालय में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और पुलिस सुरक्षा के बीच राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने रुपये गिने। इन पेटिकाओं में मां विंध्यवासिनी मंदिर के अलावा कालीखोह और अष्टभुजा मंदिर की दान पेटिकाएं भी शामिल थीं। गणना के बाद पूरी धनराशि विंध्य विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी के भारतीय स्टेट बैंक की विंध्याचल शाखा स्थित खाते में जमा करा दी गई। इस दौरान विंध्य विकास परिषद और राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।