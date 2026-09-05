Mirzapur News: 205 अनुदेशक देंगे 28,925 छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:34 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:34 AM IST
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एक विद्यालय में 48 दिनों का होगा प्रशिक्षण
मिर्जापुर। जिले के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक अध्ययनरत छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जिले के 205 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को जिम्मेदारी दी गई है। वे अपने-अपने ब्लॉक के विद्यालयों में कुल 28,925 छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देंगे।
डीसी बालिका शिक्षा राजवैभव साहू ने बताया कि एक विद्यालय में 48 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में यह शुरू हो चुका है। अब तक 12,000 छात्राओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इससे बालिकाएं खुद को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न दांव-पेंच की जानकारी हासिल कर रही हैं। इसके साथ ही, इस प्रकार के प्रशिक्षण से उनका मस्तिष्क भी एकाग्र होगा, इससे वे पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगी।
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मिर्जापुर। जिले के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक अध्ययनरत छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जिले के 205 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को जिम्मेदारी दी गई है। वे अपने-अपने ब्लॉक के विद्यालयों में कुल 28,925 छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देंगे।
डीसी बालिका शिक्षा राजवैभव साहू ने बताया कि एक विद्यालय में 48 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में यह शुरू हो चुका है। अब तक 12,000 छात्राओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इससे बालिकाएं खुद को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न दांव-पेंच की जानकारी हासिल कर रही हैं। इसके साथ ही, इस प्रकार के प्रशिक्षण से उनका मस्तिष्क भी एकाग्र होगा, इससे वे पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगी।
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