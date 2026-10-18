Mirzapur News: नए मतदाता बनने के लिए आए 2044 आवेदन

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हलिया में मिले छह आवेदन: मतदाता सूची के एसआईआर के तहत हलिया के चार बूथों पर 16 आवेदन मिले। इनमें मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 के 10 और विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 के छह आवेदन शामिल हैं। नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 का कोई आवेदन नहीं मिला। संवाद

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मिर्जापुर। जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार को चलाए गए एसआईआर अभियान में नए मतदाता बनने के लिए 2044 आवेदन मिले। इनमें 1353 ऑफलाइन और 691 ऑनलाइन हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि फार्म-6ए में कोई आवेदन नहीं मिला। फार्म-7 के तहत नाम हटाने के लिए 120 ऑफलाइन और 94 ऑनलाइन, 214 आवेदन मिले। वहीं, फार्म-8 के तहत 178 ऑफलाइन और 138 ऑनलाइन, कुल 316 आवेदन आए। विशेष अभियान 24 अक्तूबर तक चलेगा। संवाद