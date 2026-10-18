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Mirzapur News: एमएलसी चुनाव के लिए 196 मतदान कार्मिकों को दिया प्रशिक्षण

Sun, 18 Oct 2026 01:51 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:51 AM IST
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196 polling personnel trained for MLC elections
एमएलसी चुनाव के लिए 196 मतदान कार्मिकों को दिया प्रशिक्षण
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44 बूथों के लिए बनाई गईं 49 पार्टियां
संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। पथरहिया स्थित विकास भवन सभागार में शनिवार को विधान परिषद सदस्य वाराणसी खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए पीठासीन अधिकारियों और मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में रखने और मतदान प्रक्रिया की बारीकियों की जानकारी दी गई।

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के साथ मतदान अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी निर्वाचन संबंधी दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर उनका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। कुल 44 बूथों के लिए 49 पार्टियां बनाई गई हैं। इनके लिए 196 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए धर्मजीत सिंह, जिला विकास अधिकारी राजीव कुमार शर्मा, बीएसए अनिल कुमार वर्मा, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अशोक त्रिपाठी और राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जयसिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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