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Meerut News: युवा क्रिकेट एकेडमी ने 149 रन से मैच जीता

Mon, 19 Oct 2026 06:22 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:22 PM IST
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Yuva Cricket Academy won the match by 149 runs.
मेरठ। परतापुर स्थित युवा क्रिकेट एकेडमी में सोमवार को युवा क्रिकेट एकेडमी और के-9 क्रिकेट एकेडमी की टीम के बीच मैच हुआ। इसमें युवा क्रिकेट एकेडमी ने 149 रन से मैच जीता। युवा क्रिकेट एकेडमी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 37.2 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए। इसमें प्रतीक ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 109 रन की शतकीय पारी खेली। इसमें उन्होंने आठ चौके और छह छक्के लगाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी के-9 क्रिकेट एकेडमी की टीम 10 विकेट के नुकसान पर मात्र 115 रन ही बना सकी। युवा क्रिकेट एकेडमी की टीम ने 149 रन से मैच जीता और बड़ी जीत प्राप्त की। इस मौके पर शतकीय पारी खेलने वाले प्रतीक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। संवाद
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