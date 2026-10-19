फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Yuva Cricket Academy won the match by 149 runs.

Meerut News: ताइक्वांडो बेल्ट प्रतियोगिता में दिखाई प्रतिभा

Mon, 19 Oct 2026 06:24 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:24 PM IST
विज्ञापन
Yuva Cricket Academy won the match by 149 runs.
मेरठ। दिल्ली स्थित त्यागराज स्टेडियम में आईटीएफ ताइक्वांडे नेशनल सेमीनार का आयोजन किया गया। इसमें ताइक्वांडो बेल्ट प्रतियोगिता में मेरठ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में आकांक्षा, इनाया ने ब्लू बेल्ट, रुद्रव और अद्विक ने ग्रीन बेल्ट प्राप्त की। प्रभात ने ग्रीन स्ट्राइप बेल्ट, शारवी ने येलो, आयत शाह, ज्ञानवी, मायरा, तनिषि, प्रेश, आशनी ने येलो स्ट्राइप बेल्ट प्राप्त की। इस मौके पर अध्यक्ष बी राजेंद्रन व रचना चौरसिया ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed