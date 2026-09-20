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Meerut News: श्मशान में युवाओं ने किया श्रमदान, स्वच्छता का लिया संकल्प

Sun, 20 Sep 2026 06:26 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 06:26 PM IST
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Youths engaged in voluntary service at the cremation ground and pledged to maintain cleanliness.
सरधना। दौराला रोड ​​​स्थित श्मशान स्थल पर सफाई अ​भियान चलाते युवक। स्वयं
संवाद न्यूज एजेंसी
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सरधना। नगर के युवाओं ने सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा भावना का परिचय देते हुए दौराला रोड स्थित श्मशान में स्वच्छता अभियान चलाया। युवाओं ने स्वयं श्रमदान कर परिसर की साफ-सफाई की और नगर के श्मशान घाटों को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखने का संकल्प लिया।

युवाओं ने बताया कि 15 सितंबर को सैनी समाज के एक बुजुर्ग के निधन के बाद शवयात्रा नंगला रोड स्थित श्मशान पहुंची। वहां गंदगी देखकर युवाओं ने तत्काल सफाई की। इसी दौरान नगर के अन्य श्मशान में भी नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया। इसी संकल्प के तहत शनिवार को युवाओं की टीम दौराला रोड स्थित श्मशान पहुंची। युवाओं ने परिसर में जगह-जगह फैली गंदगी और कूड़े को हटाया तथा साफ-सफाई की। युवाओं ने कहा कि सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्रमदान करने वालों में गोविंद, दीपक, संदीप, पवन, खेमचंद, दीपक कुमार, राधेश्याम, जगदीश, संजय, मोनू और विनय समेत अन्य युवा शामिल रहे।
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