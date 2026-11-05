Meerut News: अस्सा गांव में चाट खाने के विवाद में युवक को गोली मारी

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अस्सा गांव निवासी सुंदर कश्यप ठेली लगाता है। पांच दिन पहले चाट खाने पहुंचे अनुज शर्मा से उसकी कहासुनी और मारपीट हुई थी। शुक्रवार शाम सुंदर अपने भाई हरेंद्र और परिजनों के साथ अनुज के घर पहुंचा, जहां दोबारा हुए विवाद के दौरान अनुज ने तमंचे से फायर कर दिए। एक गोली हरेंद्र के कान के पास से निकल गई और छर्रे चेहरे पर लगने से वह घायल हो गया।सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर अनुज समेत दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि घायल युवक का उपचार करा दिया गया है और घटनास्थल से .315 बोर का तमंचा बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बाकी की तलाश की जा रही है।