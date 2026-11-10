Meerut News: परतापुर में बाइक सवार युवक को मारी गोली

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। परतापुर थाना क्षेत्र की इंदिरापुरम कॉलोनी में सोमवार देर रात दोस्तों के बीच विवाद के बाद फायरिंग हो गई। बाइक सवार युवक कुलदीप कसाना उर्फ सत्ते को हमलावरों ने ओवरटेक कर रोक लिया और गाली-गलौज करते हुए उस पर गोली चला दी। गोली कमर में लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।कुंडा गांव निवासी कुलदीप कसाना उर्फ सत्ते सोमवार रात अपने तीन दोस्तों के साथ बाइक से जा रहा था। बताया गया कि इसी दौरान इंदिरापुरम कॉलोनी में कुछ युवकों ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर रास्ते में रोक लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और गाली-गलौज शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने कुलदीप को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। एक गोली पीड़ित कुलदीप कसाना की कमर में जा लगी। गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए।इस बीच आरोपी हमलावर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल को आनन-फानन में नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए निजी अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परतापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई।सीओ ब्रह्मपुरी राम प्रकाश और परतापुर थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। पुलिस अधिकारियों ने घायल के साथ मौजूद दोस्तों से भी घटना के संबंध में पूछताछ की है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने के साथ ही गोली चलने के पीछे की वजह और दोस्तों के बीच हुए विवाद की पड़ताल कर रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। सीओ ब्रह्मपुरी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।