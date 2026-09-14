युवक की हत्या: महिला से संबंध के शक में बेरहमी से पीटा, फिर गला दबाया, नाक-कान से बह रहा था खून; पैर लहूलुहान

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खरखौदा थाना क्षेत्र के चंदपुरा गांव से शनिवार रात से लापता सुमित मावी (30) की हत्या कर दी गई। सोमवार को उसका शव धनतला गांव के खड़ंजे वाली सड़क पर मिला। मृतक के भाई अंकित ने गांव के अरविंद और उसके पड़ोसी सुमित पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि आरोपियों के परिवार की महिलाओं से बात करने पर वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस एक आरोपी को हिरासत लेकर पूछताछ कर रही है।

चंदपुरा के ईश्वर मावी ने बताया कि उनका बेटा सुमित अविवाहित था। वह खेती-किसानी करने के साथ किराये पर ट्रैक्टर चलाकर खेतों की जुताई का काम करता था। शनिवार रात करीब 11 बजे सुमित घर से कहीं जा रहा था तो उसे रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वह नहीं रुका। अगले दिन रविवार सुबह तक वह वापस नहीं आया। इसके चलते परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इससे पहले भी वह रात को घर से चला जाता था और एक-दो दिन बाद आता था। इसी कारण उसके लापता होने की सूचना पुलिस को नहीं दी गई।



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सोमवार सुबह धनतला गांव निवासी कुछ किसान अपने खेतों पर जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें मोहिउद्दीनपुर नंगला पातू बिजलीघर से चंदपुरा आने वाले रास्ते पर धनतला निवासी रोहताश जाटव के ट्यूबवेल के सामने खड़ंजे पर एक युवक का शव पड़ा दिखाई दिया। यह स्थान सुमित मावी और आरोपियों के घर से लगभग 500 मीटर दूर स्थित है। कुछ ही देर में यहां ग्रामीण एकत्रित हो गए। सुबह करीब साढ़े आठ बजे सूचना पर खरखौदा थाना पुलिस भी पहुंच गई।

सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान सुमित मावी के रूप में कर हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर सीओ किठौर विश्व ज्योति राय मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।

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शरीर पर चोट के निशान, पैर बुरी तरह रगड़े

सुमित मावी के शरीर पर चोट के निशान थे, उसकी जीभ बाहर निकली थी और नाक व कान से खून निकल रहा था। उसके पैर बुरी तरह रगड़े हुए थे, जिसे देखकर आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या किसी अन्य स्थान पर करने के बाद शव बाइक पर रखकर घसीटते हुए लाया गया और खड़ंजे पर फेंक दिया गया। पुलिस ने आशंका जताई है कि सुमित मावी को शनिवार रात बंधक बनाकर कहीं रखा गया और रविवार रात में उसकी हत्या की गई।

