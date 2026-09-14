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Meerut News: महिलाओं से बात करने पर युवक की हत्या कर शव सड़क पर फेंका

Mon, 14 Sep 2026 08:39 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 08:39 PM IST
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Youth murdered and body dumped on the road after talking to women.
शनिवार रात से लापता था चंदपुरा का सुमित मावी, पीटकर और गला दबाकर हत्या की आशंका
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गांव के दो लोगों के खिलाफ भाई ने दर्ज कराई प्राथमिकी, पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी
माई सिटी रिपोर्टर/संवाद
खरखौदा/मेरठ। खरखौदा थाना क्षेत्र के चंदपुरा गांव से शनिवार रात से लापता हुए सुमित मावी (30) की हत्या कर दी गई। सोमवार को उसका शव धनतला गांव के खड़ंजे वाली सड़क पर मिला। मृतक के भाई अंकित ने गांव के अरविंद और उसके पड़ोसी सुमित पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि आरोपियों के परिवार की महिलाओं से बात करने पर वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस एक आरोपी को हिरासत लेकर पूछताछ कर रही है।
चंदपुरा के ईश्वर मावी ने बताया कि उनका बेटा सुमित अविवाहित था। वह खेती-किसानी करने के साथ किराये पर ट्रैक्टर चलाकर खेतों की जुताई का काम करता था। शनिवार रात करीब 11:00 बजे सुमित घर से कहीं जा रहा था तो उसे रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वह नहीं रुका। अगले दिन रविवार सुबह तक वह वापस नहीं आया। इसके चलते परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इससे पहले भी वह रात को घर से चला जाता था और एक-दो दिन बाद आता था। इसी कारण उसके लापता होने की सूचना पुलिस को नहीं दी गई।
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सोमवार सुबह धनतला गांव निवासी कुछ किसान अपने खेतों पर जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें मोहिउद्दीनपुर नंगला पातू बिजलीघर से चंदपुरा आने वाले रास्ते पर धनतला निवासी रोहताश जाटव के ट्यूबवेल के सामने खड़ंजे पर एक युवक का शव पड़ा दिखाई दिया। यह स्थान सुमित मावी और आरोपियों के घर से लगभग 500 मीटर दूर स्थित है। कुछ ही देर में यहां ग्रामीण एकत्रित हो गए। सुबह करीब साढ़े आठ बजे सूचना पर खरखौदा थाना पुलिस भी पहुंच गई।
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परिजनों ने शव की पहचान सुमित मावी के रूप में कर हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर सीओ किठौर विश्व ज्योति राय मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।

-शरीर पर चोट के निशान, पैर बुरी तरह रगड़े
सुमित मावी के शरीर पर चोट के निशान थे, उसकी जीभ बाहर निकली थी और नाक व कान से खून निकल रहा था। उसके पैर बुरी तरह रगड़े हुए थे, जिसे देखकर आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या किसी अन्य स्थान पर करने के बाद शव बाइक पर रखकर लाया गया और खड़ंजे पर फेंक दिया गया। पुलिस ने आशंका जताई है कि सुमित मावी को शनिवार रात बंधक बनाकर कहीं रखा गया और रविवार रात में उसकी हत्या की गई।
नहीं मिला मोबाइल, लोकेशन-सीडीआर से खुलेगा राज
सुमित मावी के शव के पास से उसका मोबाइल नहीं मिला। पुलिस उसका मोबाइल नंबर लेकर सीडीआर और लोकेशन निकलवाने का प्रयास कर रही है। घर से निकलने के बाद वह शनिवार को कहां गया था, उसकी लोकेशन से इसकी जानकारी हो सकती है। वहीं, शनिवार रात को उसने अंतिम बार किससे बात की थी, इसका भी पता चलेगा। लोकेशन व सीडीआर से वारदात के खुलासे में मदद मिलेगी।


सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि प्रथमदृष्टया आरोपियों के सुमित की हत्या कहीं और करने के बाद शव यहां रखकर भागने की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का कारण स्पष्ट होगा। आरोपियों को गिरफ्तार कर जल्द वारदात का खुलासा किया जाएगा।
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