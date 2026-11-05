Meerut News: मेघालय में सड़क हादसे में सरधना के युवक की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। मेघालय में सड़क हादसे के दौरान सरधना के धर्मपुरा निवासी युवक अली मोहम्मद की मौत हो गई। युवक करीब दो महीने पहले रोजी-रोटी की तलाश में वहां कपड़ों की फेरी लगाने गया था। उसकी मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया।जानकारी के अनुसार, धर्मपुरा निवासी अली मोहम्मद (32) पुत्र मुनीर करीब दो महीने पहले मेघालय में कपड़ों की फेरी लगाने गया था। बताया गया कि बुधवार दोपहर करीब तीन बजे वह मोपेड से फेरी लगा रहा था। इसी दौरान अचानक मोपेड का संतुलन बिगड़ गया और वह हादसे का शिकार हो गया। हादसे में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के पास मिले आधार कार्ड और अन्य सामान के आधार पर उसकी पहचान की। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को हादसे की जानकारी दी। युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में मातम छा गया। परिवार के लोग शव लेने के लिए मेघालय रवाना हो गए।